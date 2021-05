"Na nossa casa, quando nos encontramos com nós mesmos, basta colocar uma caixinha de música, fechar os olhos e sentir o som. Pronto: nesse salão, podemos dançar o que quisermos" Arte: Kiko

Por ANA CARLA GOMES

Publicado 02/05/2021 09:00

Pelo Whatsapp, me chegam vídeos lá do Egito de uma linda moça bailando. Num deles, ela empresta a sua delicadeza ao balé da sapatilha de ponta, numa daquelas cenas em que os dançarinos fazem parecer fácil o que só se consegue após muito treino. Não conheço a jovem pessoalmente, mas me tornei um pouco íntima dos seus passos harmoniosos através das conversas com o seu avô, o meu ex-chefe Carlos Silva.



Da juventude à maturidade, me recordo de um bate-papo com a bailarina Irene Orazem, de 80 anos, desde os oito neste universo, que festejou o Dia Internacional da Dança na quinta-feira. Na icônica escadaria do Theatro Municipal do Rio, na Cinelândia, conversamos por alguns minutos. Notei logo a sua postura irretocável. Num relato precioso, ela comparou a dedicação ao balé à vida de um esportista. Nos dois mundos, treino e suor não podem faltar. E o glamour só se descortina na hora do espetáculo, diante da plateia.



Talvez por isso eu tenha entendido, ainda criança, que a sapatilha de ponta me reservava um caminho que não estava disposta a encarar. Mas guardo com carinho a minha foto de minibailarina, de roupa toda rosa. E até hoje revisito instintivamente a dançarina que não foi adiante quando uso as minhas polainas nas aulas de pilates.



A dança nos remete à magia e ao jogo de cintura. E comprova que graciosidade não se mede pela balança, mas pelo poder de deixar o corpo fluir regido pela música. Assim, através do balé, o músico Leo Jaime mostra que disposição, dedicação e leveza jamais estarão atreladas a um biotipo. Sigo bailando pelos meus pensamentos e chego à Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil: ""No canto do cisco/No canto do olho/A menina dança/Dentro da menina/A menina dança...". Música de 1972, feita pelos Novos Baianos especialmente para Baby cantar.

Tudo isso me faz sentir que nem sempre é preciso técnica para ensaiar alguns passos. Na nossa casa, quando nos encontramos com nós mesmos, basta colocar uma caixinha de música, fechar os olhos e sentir o som. Pronto: nesse salão, podemos dançar o que quisermos.