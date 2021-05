Por

Publicado 02/05/2021 00:00

A Prefeitura do Rio antecipou o calendário de vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19. De amanhã até o próximo sábado, dia 8, pessoas desse público-alvo com idades de 52 anos ou mais podem procurar os postos. A antecipação acontece a partir da chegada de remessas da vacina AstraZeneca.

A imunização dos grupos prioritários deve respeitar o escalonamento de faixa etária definido pelo novo calendário e os contemplados só podem buscar os pontos de vacinação na data estipulada para idade e gênero. Para as mulheres, a aplicação das doses acontece entre 8h e 13h. Para os homens, das 13h às 17h.

Os beneficiados por essa etapa da campanha são os trabalhadores da Educação, da rede pública ou privada, e também para os do Ensino Superior. Também podem procurar os postos as pessoas com comorbidades listadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). É preciso apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a comorbidade e condições incluídas na lista do PNI, como exames, receitas, relatório e prescrição médicos.

Amanhã, também começa a vacinação contra a covid-19 para profissionais de Saúde com idades de 39 a 35 anos. Entre os beneficiados, estão médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogo, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de Educação física, médicos veterinários, além de seus técnicos e auxiliares.

Quem não conseguir tomar a dose no dia estipulado, pode procurar os postos no sábado, dia de repescagem. Os profissionais devem apresentar documento original com foto e comprovante dos conselhos.