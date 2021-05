Família foi mantida refém por residir em comunidade rival Lucas Menezes

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 09:36 | Atualizado 02/05/2021 10:24

Rio - Uma família feita refém por criminosos foi libertada no início da noite deste sábado, na comunidade do Guaxa, em Coelho Neto, na Zona Norte. O caso foi denunciado pelo próprio pai da família, que conseguiu fugir do local onde ele, sua mulher grávida, seu filho e sua sogra eram mantidos em cárcere por criminosos locais.

Segundo relato da vítima, a família foi feita refém por pertencer a uma comunidade considerada rival do Guaxa. Antes de conseguir fugir e procurar socorro com policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), o pai da família teria sido espancado pelos criminosos. O imóvel onde a família era mantida fica na rua Engenheiro Luiz Machado.

Segundo a Polícia Militar, o batalhão foi procurado por um homem relatando ter sofrido agressões após cerca de cinco criminosos invadirem sua casa na comunidade Guaxa. As equipes do 9ºBPM foram deslocadas para o endereço indicado e localizaram a residência, onde estavam as demais vítimas.

As vítimas passaram por atendimento médico na UPA de Rocha Miranda. O caso foi registrado na 40ª DP.