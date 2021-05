Draco Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 18:07

Rio - Um homem foi preso, neste domingo, suspeito de roubo de carga na Pavuna, Zona Norte. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), ele seria integrante da milícia que atua na Renascer, em Jacarepaguá, Zona Oeste. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A Polícia Civil aponta que ele é especialista em roubo de carga. Havia um mandado de prisão pendente no momento em que foi detido. ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.