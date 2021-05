Militares ouviram pedido de socorro das vítimas Divulgação/PMERJ

Publicado 02/05/2021 18:12

Rio - Policiais militares do 24º BPM (Queimados) resgataram oito pessoas na madrugada deste domingo (2), no bairro Peixoto, em Seropédica, na Baixada Fluminense. As vítimas estavam em uma residência e gritavam por socorro de dentro do local.



De acordo com a PM, durante um patrulhamento, os militares desconfiaram de um veículo de passeio parado em uma das ruas do bairro e, ao se aproximarem, ouviram pedidos de socorro vindo de uma casa.



Os policiais fizeram um cerco e encontraram as vítimas. Segundo elas, criminosos armados estavam no local antes da chegada da polícia, mas fugiram. Não houve presos e o caso foi encaminhado para a 48ª DP (Seropédica).