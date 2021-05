Suspeito foi socorrido após ser baleado Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 15:51

Rio - Um suspeito ficou ferido após um confronto com policiais militares, nesta segunda-feira (3), no bairro do Monjolos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu depois que dois homens fugiram de uma abordagem policial.



De acordo com a Polícia Militar, militares do 7º BPM (São Gonçalo) faziam um patrulhamento pelo bairro, quando tentaram abordar os suspeitos em um veículo. Os homens atiraram contra os policiais e fugiram do local.



Publicidade

A polícia realizou um cerco na região e o carro foi interceptado na Estrada do Pacheco, onde um tiroteio começou. Na ação, um dos ocupantes do automóvel ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.



Os PMs apreenderam um revólver calibre 38 e o veículo usado pelos criminosos, que era produto de roubo, foi recuperado. A ocorrência está em andamento.