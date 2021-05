Fã deixa flores na porta de Hospital onde Paulo Gustavo esteve internado Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por REGINALDO PIMENTA E TATIANE GOMES*

Publicado 05/05/2021 13:47 | Atualizado 05/05/2021 14:02

Rio - Na porta do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, fãs de Paulo Gustavo se despediram do ator com lágrimas nos olhos e flores nas mãos na manhã desta quarta-feira (05). Em depoimentos dados ao DIA, admiradores relataram as alegrias trazidas pelo humorista através de suas piadas e personagens icônicos, como a 'Dona Hermínia', que marcou o cinema brasileiro. O humorista faleceu na terça-feira, aos 42 anos, às 21h12, em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

Um dos fãs que foi até a unidade, Antônio Teixeira, de 24 anos, deixou flores na entrada. Ele fez preces pelo ator e sua família. "Essa perda representa um sentimento de dor para mim. Ele me alegrava bastante. Inclusive eu vou assistir o último filme dele, como homenagem", lamentou Antônio.

Rafael Oliveira da Costa, de 22 anos, havia mandado uma mensagem ao humorista na manhã de ontem, desejando melhoras e ansiando pela volta de Paulo Gustavo às telas do cinema. "Oi, Paulo. Eu sei que não vai poder ver essa mensagem nesse momento, mas estou torcendo por você. Sei que você é muito forte. Você vai sair dessa. Pode estar sendo difícil, mas temos que passar por momentos difíceis para vencer na vida. Você já é um vencedor. Não sei como vou ficar sem ver você nas telas dessa vida. Você é uma pessoa maravilhosa, não posso perder você. Você vai melhorar se Deus quiser, e tenho certeza que ele quer. Te amamos Paulo Gustavo", finalizou Rafael, que esperava poder rever o ídolo com saúde.

Ao saber da partida precoce do ator, Rafael decidiu ir até a unidade para se despedir do humorista. "Eu acompanho ele desde de sempre. No 'Vai que cola'' um e dois, 'Minha mãe é uma peça' um; dois e três. Perdê-lo para mim é algo muito grande", explicou o rapaz. Rafael também revelou ter perdido a mãe e o irmão durante a pandemia.



"Paulo Gustavo era sorriso, alegria, e ele demostrava isso para todo mundo. Ele não deixava isso passar. E agora ele vai fazer 'Minha Mãe é Uma Peça 4' com Deus. Vai estar olhando por nós. Ele foi um grande artista e sempre será em nosso corações", desabafou emocionado.

Rosa Maria Marques de Oliveira, que também acompanhava assiduamente o humorista, ressaltou a importância da família de Paulo Gustavo em sua carreira, que teria contribuído para que ele se tornasse um ícone no cinema brasileiro. "Queria ressaltar a importância de uma estrutura familiar que tem acima de tudo amor, sem discriminar a questão sexual. E com isso ele pode crescer e se desenvolver com total liberdade para fazer as pessoas felizes com sua arte", destacou Rosa.

Fãs de Paulo Gustavo vão ao Hospital Copacabana Star para se despedir do ator. #ODia



Créditos: Reginaldo Pimenta pic.twitter.com/DrUMPn0wbL — Jornal O Dia (@jornalodia) May 5, 2021

Um dos fãs se emocionou ao falar da falta que Gustavo vai deixar entre os brasileiros e contou sobre as alegrias que o humorista trouxe. "Realmente, o Paulo Gustavo vai fazer muita falta. Sou fã dele. Fica um vazio muito grande para todo o povo brasileiro. Ele era uma pessoa que transmitia alegria, a gente sempre dava risada. Não tinha como não rir. Que ele siga em paz. É um vazio muito grande", contou Valéria de Mendonça, 53 anos, entre lágrimas.

Paulo Gustavo será cremado nesta quinta-feira (6), em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. O local não será divulgado, a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia. A família do ator agradeceu a todos pelas mensagens de carinho e apoio.

Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez