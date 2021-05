Quarta parcela do IPTU Rio 2021 vence nesta sexta-feira

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 13:07 | Atualizado 05/05/2021 13:08

Rio - A quarta parcela do IPTU 2021 do Rio de Janeiro vence nesta sexta-feira. Para o pagamento é preciso imprimir a guia no site Carioca Digital . Os contribuintes receberam em formato carta apenas uma guia para pagamento em cota única, com desconto de 7%.Até agora, consolidando os valores de janeiro a abril, a arrecadação do IPTU já alcança R$ 2,4 milhões, valor 2% acima do previsto da Lei Orçamentária Anual (LOA) que o orçamento municipal. De acordo com o Secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, o IPTU é um dos mais importantes impostos para a cidade.