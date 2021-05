152ª DP (Duas Barras) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:59

Rio - Um homem suspeito de ter matado três pessoas foi preso, nesta quarta-feira, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Ele estava foragido da Justiça desde 2009, quando cometeu o crime em Duas Barras, na Região Serrana do Rio. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

As investigações da 152ª DP (Duas Barras) apontam que os autores do crime são pai e filho. Eles teriam disparado contra frequentadores de um bar no distrito de Monnerat. Na ocasião, Eder Silva Souza, Paulo Trigo de Souza e Ivar da Silva Lessa foram atingidos e morreram no local.

Publicidade

A Polícia Civil acredita que o motivo do crime foi uma rixa contra duas pessoas que estavam no bar. Depois dos disparos, o suspeito que foi preso nesta quarta-feira pediu para que o filho checasse se os desafetos estavam mortos. Uma das testemunhas contou que não houve possibilidade das vítimas reagirem ao atentado.

Com o inquérito concluído e encaminhado à Justiça, os mandados de prisão foram expedidos. Os agentes ainda buscam o outro foragido.