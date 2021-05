PM preso é do batalhão de Angra dos Reis Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 10:08

Rio - Dois suspeitos foram feridos durante um confronto com policiais do 33º BPM (Angra dos Reis), no no Morro da Glória 2, em Angra dos Reis, na Costa Verde, nesta quarta-feira (05). Segundo os agentes, uma equipe que realizava uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade Morro da Caixa D'água quando foi atacada e encurralada por traficantes locais.

Policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Camorim Grande, junto com equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT) 2, e do serviço reservado realizaram um cerco nas comunidades vizinhas para apoiar os policiais que estavam no local. Após o confronto, os agentes realizaram um vasculhamento e encontraram os dois suspeitos feridos.

Na ação foram apreendidas duas pistolas, 10 munições, cinco rádios comunicadores, 162 pinos de cocaína, 88 tiras de maconha e 11 tabletes de maconha. Todo o material foi encaminhado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada.



A população pode ajudar a polícia denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido.