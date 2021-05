Programa Proerd de combate às drogas será permanente Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 15:00 | Atualizado 06/05/2021 15:13

Rio - O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), ministrado por agentes da Polícia Militar em escolas, se tornará permanente. É o que define o projeto de lei 1.413/19, do deputado Coronel Salema (PSD), que altera a Lei 8.480/20, que tornou o programa obrigatório em todo o estado. A medida foi aprovada em discussão única pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira. A medida segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

O programa abrange alunos das escolas públicas e privadas do ensino fundamental e básico, assim como os pais ou responsável legal e os profissionais da unidade escolar. A proposta retira das metas do programa a elaboração de diagnóstico dos integrantes da comunidade escolar, identificando onde e como vivem, trabalham e realizam atividades de lazer e entretenimento.

"O cidadão que se envolve com drogas se torna um caso de saúde pública, com custos elevados para a família e sociedade", justificou o autor. "Tenho convicção da extrema relevância da matéria e de que estaremos cooperando para uma próspera interação social mais desenvolvida e humana, pois trata-se de uma vacina comportamental contra as drogas e a violência", continuou.

A medida prevê que os alunos do Proerd sejam capazes de identificar suas qualidades básicas e fundamentais, como autoconhecimento, autocontrole, habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal, lidar com pressão dos pares, responsabilidade; e estabelecer relações positivas entre alunos, professores, pais, responsáveis legais e agentes de segurança pública.