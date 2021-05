Drogas apreendidas Divulgação

Rio - Policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, um homem ao desembarcar com seis pacotes de drogas, contendo aproximadamente 7kg de maconha.

Em desdobramento do flagrante, os policiais federais realizaram a prisão, em Campo Grande, do homem que receberia o material entorpecente apreendido no aeroporto, que seria distribuído em diversas comunidades do estado.

Os criminosos foram conduzidos à Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Galeão para os procedimentos de praxe e responderão pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.