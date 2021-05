Polícia prende homem apontado como integrante do tráfico da comunidade Pavão Pavãozinho Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/05/2021 12:19

Rio - A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira, um homem apontado como integrante do tráfico de drogas da comunidade do Pavão Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul do Rio. Yuri Bernardo da Silva, conhecido como "Tevez" foi preso por policiais da 13ª DP (Ipanema) próximo a praia de Copacabana, também na Zona Sul.

Segundo a polícia, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra Yuri pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. O mandado foi expedido pelo Plantão Judiciário.

A especializada informou que o setor de inteligência e investigação já monitorava o traficante. Ainda segundo a polícia, Yuri também já foi apontado como segurança do líder do tráfico da comunidade, o Valter dos Santos Barbosa Lima, conhecido como "Neto", "Coríntias" ou "Loirinho". A especializada também informou que Yuri "subiu na hierarquia do tráfico" e atuava como gerente da região do Serafim, que possui importância financeira e estratégica para a organização criminosa.



Yuri foi encaminhado para o presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.