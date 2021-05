Detran.RJ entrega certificados de conclusão de curso de atualização para agentes de trânsito Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 17:52 | Atualizado 07/05/2021 17:54

Rio - O Detran.RJ entregou, nesta sexta-feira, os certificados de conclusão do curso de atualização para agentes de trânsito de diversos municípios do Rio. O objetivo do curso é oferecer atualização didática e capacitar agentes. A cerimônia, que aconteceu no auditório do edifício-sede, no Centro do Rio, contemplou agentes dos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Belford Roxo.



"Hoje, estamos entregando os certificados para a primeira turma que concluiu o curso. É importante manter essa parceria com os municípios e qualificar o maior número de agentes, para que todos tenham acesso às atualizações do Código de Trânsito Brasileiro", explicou o vice-presidente, Leonardo Morais.



Publicidade

Para o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran.RJ, Rodrigo Varejão, é importante que todos os municípios solicitem a parceria. "Montamos um curso didático para profissionais que exercem as atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Atualmente, estamos na sétima turma. Até o fim do primeiro semestre, estimamos atualizar os agentes de 42 municípios", disse ele.



Autoridades de trânsito dos municípios de Paracambi, Duque de Caxias e Queimados, que estiveram presentes ao evento, receberam um equipamento de talonário eletrônico, para auxiliar nas operações de fiscalização.



Publicidade

"A legislação muda, e é necessário que os agentes sempre estejam atualizados. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi atualizado e, para auxiliar, o Detran disponibilizou no site um e-book com as principais mudanças", ressaltou o coordenador de Fiscalização, Marcus Moreira.



"A parceria entre Estado e municípios é uma importante troca para ajudar a população com um trânsito mais seguro. Parabéns ao Detran por organizar esse curso de atualização", elogiou o vice-presidente do Cetran, Augusto Lima.

Publicidade

Estiveram presentes o vice-presidente do Detran.RJ, Leonardo Morais; o coordenador de Educação para o Trânsito, Rodrigo Varejão; o coordenador de Fiscalização, Marcus Moreira; e o vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-RJ), Augusto Lima.