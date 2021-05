Videoaulas da programação do Rioeduca na TV para a Educação Infantil Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio - As videoaulas da programação do Rioeduca na TV para a Educação Infantil, durante a semana de 10 a 14 de maio, trazem, por meio de brincadeiras, diferentes experiências, com desenho, corpo, elementos da natureza e materiais cotidianos, que orientam a aprendizagem dos pequenos da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

As aulas, produzidas pela Secretaria Municipal de Educação com a MultiRio, são apresentadas por professores e fazem parte das ações da pasta para as atividades de ensino remoto das escolas. A programação é voltada, além de para a Educação Infantil, a alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, incluindo Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA), e vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h30, pela TV Escola.

Brincadeiras

Experiências com a Natureza 1, às 7h30, e Brincadeiras - Experiências com o Desenho 2, às 7h45, são videoaulas para a Educação Infantil desta segunda-feira (10). Ainda no mesmo dia, outras aulas exibidas são Os Sinais de Pontuação, às 8h30, para o 3º ano; e Explorando os Sentidos de Palavras e Expressões, de Língua Portuguesa, às 10h05, para o 7º ano. Na terça-feira (11), algumas videoaulas são Sequência Numérica, às 8h, para a Classe Especial - 1º ano; O Calendário e o Tempo, às 9h, para o 5º ano; e Máscaras e Expressões, às 11h20, que trabalha Artes Visuais, Artes Cênicas, Música e Educação Física para 7º a 9º ano, Carioca II e EJA I e II.

Na quarta-feira (12), entre as videoaulas do dia, estão As Posições do Sol no Céu, às 8h15, para o 2º ano; Sistema Circulatório: Função e Integração, de Ciências, às 9h50, para o 6º ano; e Vai uma Receita Aí?, às 20h, para o EJA I. Na quinta-feira (13), alguns destaques são Elementos Naturais no Município do Rio de Janeiro, às 9h, para o 5º ano; e a Geografia das Bacias Hidrográficas, às 10h05, para o 7º ano. Outras aulas, na sexta-feira (15), são Brincadeiras - Experiências com a Literatura 1, às 7h45, para a Educação Infantil; e Recicle e Brinque, às 8h30, que trabalha de forma interdisciplinar Artes Visuais, Artes Cênicas, Música e Educação Física para 1º ao 3º ano.

Além disso, durante a programação de Rioeduca na TV da semana, são exibidos dois programas ao vivo, de segunda a sexta-feira: às 9h15, tem o Tira-Dúvidas para os alunos do 1º ao 5º ano, e às 15h15, o Tira-Dúvidas para os alunos do 6º ao 9º ano. Durante as lives, os professores respondem a perguntas dos estudantes enviadas durante a transmissão pelo chat do aplicativo Rioeduca em Casa ou pelo WhatsApp (21 - 99184-4948).

A programação de Rioeduca na TV é transmitida pela TV Escola pelo sinal aberto (canal 2.3) ou pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas da manhã, exibidas de 7h30 às 12h15, são reapresentadas à tarde, de 13h30 às 18h15. À noite, vai ao ar novamente a reprise das aulas da Educação Infantil, das 19h às 20h, e são exibidas as aulas do dia para estudantes da Educação de Jovens e Adultos, das 20h às 20h30.

Os alunos também podem assistir às videoaulas pelo aplicativo Rioeduca em Casa, nos canais correspondentes a cada ano de escolaridade, ou pelo canal da MultiRio no YouTube , em listas de reprodução organizadas por ano. A programação completa da semana, organizada por anos de escolaridade e com todos os horários, está no site

Sobre a MultiRio

Vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SME), a MultiRio, Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem como objetivo promover ações em diferentes meios tecnológicos, articuladas com a política municipal de educação. Desenvolve produtos em diversas mídias e plataformas em apoio à Rede Pública Municipal de Ensino e tem como público prioritário os professores e alunos das escolas municipais.