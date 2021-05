Equipes da Seconserva durante mutirão deste sábadi Divulgação

Publicado 08/05/2021 16:11

Rio - Neste sábado, a Secretaria Municipal de Conservação – Seconserva, participou de um mutirão de serviços na Praça Saens Peña, na Zona Norte, organizado pela Subprefeitura da Grande Tijuca. A secretária de conservação, Anna Laura Secco, e o subprefeito Wagner Coe acompanharam os trabalhos.



As equipes da Seconserva fizeram a manutenção do sistema de drenagem, executando a limpeza mecânica de caixas e ramais de ralos, fundamental para facilitar o escoamento da água das chuvas. O piso de concreto da praça também recebeu cuidados, mas, por conta do mau tempo, o trabalho irá continuar ao longo da próxima semana.



Para a secretária Anna Laura Secco, trabalhar em conjunto com as subprefeituras e outros órgãos é importante para deixar o Rio de Janeiro cada vez melhor.

"Estabelecer parcerias só traz benefícios para a população, porque juntos somos mais fortes. Zelar pela cidade é a nossa prioridade, estamos sempre atentos às demandas cariocas' diz ela.



Além disso, durante o mutirão, os canteiros da Praça Saens Peña receberam atenção especial, com a recuperação das estruturas que cercam as plantas.