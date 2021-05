Pessoas que contraíram covid-19 podem doar sangue após 30 dias Marcelo Camargo / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:07

Rio - Responsável por mais de 50% das cirurgias ortopédicas do estado, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia fez um alerta, nesta segunda-feira, para a baixa de estoques de sangue com o fator Rh negativo. Pessoas entre 16 a 69 anos, com mais de 50 quilos e com bom estado de saúde podem doar sangue.



Chefe da Hemoterapia do Into, a dra. Aline Borchardt garante que o Instituto está preparado para receber doadores. "Nós disponibilizamos álcool em gel e mantemos o distanciamento entre as cadeiras, além de agilizar o atendimento para diminuir o tempo de permanência do doador dentro da unidade. Há também a triagem clínica na entrada do hospital, visando reduzir a possibilidade de pacientes e visitantes com sintomas respiratórios", explicou.



A dr. Borchardt também ressaltou a importância de doar sangue regularmente. "É fundamental que as doações sejam feitas não apenas nos momentos de baixa do estoque, mas que aconteçam de maneira regular. O sangue Rh negativo é menos comum na população mundial, o que dificulta ainda mais a manutenção dos estoques", afirmou.



O voluntário precisará levar um documento de identificação original e não pode estar em jejum. Menores de 18 anos deverão levar a autorização dos responsáveis legais.



Pessoas que tiveram Covid-19 ficam inaptos por 30 dias após a cura. Quem desenvolveu uma forma grave da doença, fica inapto por um ano. Doadores vacinados com a CoronaVac, da Sinovac/ Butantan, ficam sem doar por 48 horas após cada dose. Já quem foi vacinado com a Oxford, da AstraZeneca/Fiocruz, fica sem vacinar por sete dias após cada dose.

Não é preciso agendar horário para fazer a doação no Into, que ainda oferece transporte gratuito para grupos que marcam com a equipe de captação. O Hemointo funciona às segundas, quartas e sextas, das 8h às 17h, na sede do Into, na Avenida Brasil, 500, São Cristóvão.