No Rio de Janeiro a ação acontece com apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Por O Dia*

Publicado 09/06/2021 12:28 | Atualizado 09/06/2021 12:50

Rio - A Polícia Civil do Rio participa nesta quarta-feira (9) da ação contra autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. A oitava etapa da operação 'Luz da Infância' foi deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e cumpre 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e mais cinco países. No Rio, agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) cumprem sete mandados na capital e na Baixada Fluminense. Até o momento, duas pessoas foram presas em flagrante e outros três foram levadas para a delegacia por suspeita de armazenamento, produção ou distribuição de material pornográfico infantil na internet.

A ação também contou com o apoio de outras delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do setor de informática do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). O delegado responsável pela ação no Rio, Adriano França, falou sobre a operação e o balanço parcial no estado. "Cinco alvos já foram identificados e conduzidos para delegacia, mas nós temos que tomar cuidado porque nem sempre quem está utilizando o IP da máquina é quem verdadeiramente está cometendo o crime. O balanço geral é de cinco conduzidos, sendo dois presos em flagrante e um por mandado de prisão", informou em entrevista ao RJTV, da TV Globo.

De acordo com a delegacia, é importante frisar que nem sempre o proprietário da conexão ou do dispositivo é o alvo, pois o acesso pode ter sido feito por terceiros.

São cumpridos 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e em mais cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

No Brasil, a operação conta com a participação da Polícia Civil de 18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.

*Com informações da Agência Brasil