O Portal dos Procurados pede informações sobre a localização do traficante Leleco e membros de sua quadrilha - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 07:41 | Atualizado 23/06/2021 07:41

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar às prisões de Leonardo Oliveira da Conceição, o Leleco, de 29 anos, de sua mulher Thamires Silva de Oliveira, de 22, e de dois integrantes da quadrilha, Silvino Honório de Souza, o Paraíba, 31, e Patrick Danilly de Castro Araújo, Maquinista, de 24. Eles fazem parte do tráfico de drogas que age nos bairros de Camorim Grande, Caixa D’Água e Fortaleza, em Angra dos Reis, e são considerados foragidos da Justiça.

De acordo com a polícia, Leleco é considerado um dos líderes mais violentos da facção criminosa que atua na Costa Verde do Rio. Ele também é suspeito de envolvimento em vários crimes cometidos nos últimos anos na cidade. Entre eles, o de um casal de enfermeiros encontrados mortos, dento de casa, no bairro Camorim Grande, em fevereiro de 2020, e também de atirar em julho do mesmo ano, contra o prédio onde funciona o Fórum de Angra dos Reis. Ele também é ligado a diversos roubo de cargas na região.

Em uma operação, nesta terça, foram presos três integrantes da quadrilha de Leleco, sendo eles: João Vitor de Oliveira Almeida, o 'Jota', de 20 anos, apontado como um dos gerentes do tráfico nas localidades da Carioca e Fortaleza e autor de tentativa de homicídio, Júlia Raymundo Duarte, de 19, responsável por recolher os lucros das bocas de fumo da região, e Rangel Ramos Liberato, de 20, todos membro do tráfico local. Houve confronto durante o cumprimento dos mandados de prisão.

Contra os quatro foragidos, foi expedido um mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, pelo crime de Tráfico de Drogas, com pedido de Prisão Temporária.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o criminoso pelo WhatsApp do Portal dos Procurados pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. Todas as informações serão repassadas à Draco. O anonimato é garantido.