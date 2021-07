Taxistas agora não precisam mais pagar pela emissão do documento - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 28/07/2021 13:51 | Atualizado 28/07/2021 14:14

Rio - O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem/RJ) irá fornecer gratuitamente a segunda via do Certificado de Verificação Metrológica do taxímetro. O documento pode ser retirado na sede do Ipem, na Rua Padre Manoel de Nóbrega 519, em Piedade, na Zona Norte da cidade, por taxistas permissionários ou auxiliares que trabalham nos chamados "amarelinhos" ou táxis executivos.

A medida foi idealizada pelo presidente da Comissão de Transportes da Alerj, deputado Dionísio Lins, que fez o pedido à direção do órgão após um grande volume de reclamações de taxistas. Os profissionais afirmam que com o tempo a impressão das informações no certificado desaparecem.

Para Kenedy Martins, presidente do Ipem/RJ, essa era uma situação que trazia muito constrangimento aos profissionais, já que antes, quando isso ocorria, eles eram obrigados a pagar uma taxa de R$ 35 no Banco do Brasil para conseguir uma nova via. "Era uma grande covardia, já que eles não poderiam ser responsabilizados. Agora, quando isso acontecer, basta eles se dirigirem ao setor de táxis do órgão e solicitar a cópia do certificado", disse Martins.