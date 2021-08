Eduardo Paes - Marcos Porto/Agencia o Dia

Eduardo PaesMarcos Porto/Agencia o Dia

Publicado 11/08/2021 12:46

Rio - A Prefeitura do Rio lançou nesta quarta-feira a Olimpíada Carioca de Matemática (OCM) que irá premiar cinco alunos de escolas municipais com viagens aos parques da Disney e à Nasa. O evento foi realizado nesta quarta-feira, no dia do estudante, na Escola Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio contou com a participação do secretário de educação Renan Ferreirinha e o prefeito Eduardo Paes.

Ferreirinha destacou que a o lançamento das novas Olimpíadas tem como objetivo impulsionar jovens no caminho da educação e explicou como a prova será dividida. Com quatro níveis de progressão de conhecimento, a prova será aberta a todos os estudantes do segundo ao nono ano do ensino fundamental.

"Nós precisamos ter diferentes incentivos que possam estimular a aprendizagem, a molecada quer estudar, quer correr atrás, o que falta é oportunidades pra isso. Nós temos muitos talentos na rede", disse.

Segundo ele, a primeira fase da olimpíada será a avaliação de alunos, com atividade de diagnóstico de conhecimento através de avaliações no final de cada bimestre que já é realizada nas escolas municipais. Na segunda fase, os alunos devem se inscrever para uma nova prova que será aplicada em novembro. Além da viagem para os cinco alunos que tiverem maior pontuação, os dez primeiros colocados também ganharão um notebook e um curso de programação.

Ferreirinha explica que as premiações devem ocorrer no próximo ano e que o objetivo principal é que as crianças possam se aproximar da ciência e da tecnologia que os parques irão oferecer.

"Eles terão experiências tecnológicas nessa viagem. É toda uma programação guiada. Você vai no Animal Kingdon que é mais voltado pra parte de ciências, pra natureza, você também tem todo um aspecto educacional e sem contar na Nasa que tem ali a sua profundidade, então isso pra gente é muito simbólico e a gente quer fique também como uma uma possibilidade ser real e vocês podem chegar aonde vocês quiserem", completou o secretário.

Paes avaliou que o lançamento das olimpíadas para as escolas municipais são um incentivo para as crianças principalmente após o período de pandemia que afastou os alunos. "Um ano na vida de uma criança de dez, onze anos de idade é muita coisa, é muito transformador. Então o que a gente precisa é o tempo todo estar estimulando essa molecada a sonhar grande, ver que o Brasil é incrível, o Rio é incrível", finalizou.