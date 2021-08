Publicado 11/08/2021 12:31 | Atualizado 11/08/2021 12:55

Comunidade Barbante CV ilha do Governador ..



Após que mataram o dono da Favela o clima ficou tenso essa madrugada..



Tentaram dar o golpe na Favela .. pic.twitter.com/1I70ueGZC7 — Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) August 11, 2021

Rio - O criminoso que seria o responsável pelo tráfico de drogas do Morro do Barbante foi morto na noite desta quarta-feira dentro da comunidade, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, Wagner Araújo da Conceição ou Buiu, como era conhecido, teria sido assassinado por um de seus seguranças em uma tentativa de expulsar o Comando Vermelho da região. Durante a madrugada houve um intenso confronto. Na manhã de hoje, a Polícia Militar reforçou o policiamento na área.Em áudios recebidos pelomoradores alertam sobre a morte do traficante e a determinação do grupo criminoso da região para fechar os comércios do local. “O todo está fechado, estão passando com um facão, com aquele negócio pé. Pegaram um garoto e saíram arrastando. A gente está aqui na academia, fecharam a porta, não pode sair, mandaram fechar tudo”, alerta um dos áudios.