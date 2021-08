Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) - Cléber Mendes / Arquivo

Publicado 11/08/2021 12:23 | Atualizado 11/08/2021 12:37

Rio - Investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo vão analisar imagens do circuito de segurança para tentar identificar dois homens que ajudaram o cabo da Polícia Militar Felipe Perimi de Freitas, lotado na UPP do Borel, a assassinar o namorado da ex-mulher dele. Leonardo Montezano Dias da Cruz foi morto no último dia 12 de maio, em Niterói, na Região Metropolitana.

Felipe Perimi, segundo a polícia, não aceitava a separação e não concordava que a ex-mulher pudesse seguir a vida com o novo relacionamento. Juntos, o PM e a ex-mulher tem uma filha pequena.

Na casa de policial os agentes apreenderam celular e um caderno que revela a obsessão dele pela ex-mulher. A DHNSG não revelou em detalhes o conteúdo escrito por ele.

De acordo com a polícia, as analises mais detalhadas no circuito de segurança vão ajudar na identificação dos homens que ajudaram no crime.

O PM Felipe Montezano irá responder por homicídio doloso qualificado

Assalto antes do assassinato

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os assassinos de Leonardo forjaram uma tentativa de assalto para cometer o crime. Porém, após analise nas imagens coletadas a polícia percebeu que os disparos foram feitos de dentro do carro usado pelos assassinos. A vítima foi morta perto de casa, no bairro Cantagalo, em Niterói.

Uma semana antes do crime, Leonardo e a namorada Beatriz foram assaltados em Niterói. A mulher chegou a desconfiar do ex-marido. Na ocasião, o caso foi registrada na 76ª DP (Niterói).

Em depoimento à polícia, a mulher disse que a desconfiança ocorreu porque um dos assaltantes usava uma calça militar que parecia com a usada pela PM.

Suspeito de tráfico

Mensagens obtidas pela Polícia Civil, através do celular da vítima, mostram uma ligação com o tráfico de drogas. A polícia vai apurar a aproximação de Leonardo com traficantes da região onde ele morava.