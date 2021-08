Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Publicado 28/08/2021 09:34

Rio - O youtuber Felipe Neto venceu o processo contra o deputado bolsonarista Carlos Jordy e anunciou, na noite desta sexta-feira, que vai doar os R$ 35 mil de indenização por danos morais que ganhou para Instituto Marielle Franco e para o movimento 'Ocupa Sapatão'. "Já tá hora de cobrarmos: Paga, Jordy!!!", escreveu o influencer no Twitter.

Todo o dinheiro que o @CarlosJordy vai me pagar de indenização irá para



- Instituto Marielle Franco

- Ocupa Sapatão



Já tá hora de cobrarmos: PAGA, JORDY!!! pic.twitter.com/z8k0P3Nxmk — Felipe Neto (@felipeneto) August 28, 2021

Jordy foi condenado em segunda instância pela Justiça do Rio de Janeiro por unanimidade e terá que pagar o montante ao influencer. Além da multa, o deputado terá que fazer uma retratação pública no mesmo espaço em que fora veiculada a notícia falsa em relação ao Felipe Neto, mantendo-se a retratação pelo prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500.Felipe Neto processou Jordy após o deputado publicar um tuíte no qual relacionava a tragédia de Suzano ao youtuber.