Local era ocupado irregularmente há quatro meses - Divulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 31/08/2021 13:57 | Atualizado 31/08/2021 15:09

Rio - Uma área de aproximadamente 1.800 m2 que havia sido invadida e estava sendo utilizada para encontros de motos e como complexo de bares foi alvo de uma ação de reintegração de posse, realizada pela subprefeitura de Jacarepaguá e a Secretaria de Ordem Pública (Seop), nesta segunda-feira (30). O terreno público era usado de maneira irregular há cerca de quatro meses e fica na Estrada Coronel Pedro Correia, em Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

"Área pública não pode ser utilizada para exploração comercial. O que está errado não pode ser aceito e não será tolerado nesta gestão", disse a subprefeita Talita Galhardo.



No local, foram encontrados três contêineres, um caminhão, uma tenda grande de lona, duas churrasqueiras, mesas e cadeiras, cervejas e barris de chope, além de utensílios de cozinha e bares. O espaço era conhecido como Terraço T - Bar Food Design, com venda de cerveja, drinks e grelhados na brasa.

Denúncias apontaram poluição sonora no fim de semana, com aglomeração no período noturno.

"Não vamos tolerar a ocupação irregular do espaço público. A Seop seguirá agindo diariamente no combate às ilegalidades, para que o cidadão carioca seja o verdadeiro dono da cidade", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A Coordenadoria de Controle Urbano apreendeu 10 cadeiras de madeiras, 12 cadeiras de plástico, uma chopeira, cinco mesas de plástico, oito mesas de madeira, um guarda-sol, 103 cervejas diversas, 16 barris de chopp, dois cilindros de gás e um botijão de gás. Foram rebocados três veículos, incluindo o caminhão, e retirada a tenda e as churrasqueiras. Os contêineres serão retirados nos próximos dias. Participaram da ação também Secretaria Municipal de Conservação, Guarda Municipal, Cedae e Light, com apoio da Polícia Militar.