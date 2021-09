Marcio Galo é PM aposentado e trabalhou como secretário municipal de Ordem Pública - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/08/2021 15:04 | Atualizado 31/08/2021 15:07

A prisão foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo, em conjunto com a Polícia Civil.



No último sábado, o policial militar Sandro Motta, vulgo Ligeirinho, também se entregou. Já o ex-prefeito do município, Renato Vianna, apontado como o líder da organização, segue foragido.



Até o momento, foram presos sete dos 12 alvos da operação, são eles: Márcio Galo, os PMs Sandro Motta e Alexandre Pereira Mota; o ex-funcionário da prefeitura Marcos Vinicius Barbosa, o ex-chefe do parque Ranieri Ribeiro; e os bombeiros militares Michel Marques Carrir e Marcos Alexandre Ozório



Entre os foragidos estão: o ex-prefeito Renato Vianna, o ex-secretário municipal de Meio Ambiente Márcio Croce, o ex-chefe do PECS André Luiz Cavalcanti, o guarda parque Taylor Rafael Dutra e Rosilene de Azevedo da Silva.



Além deles, também foram denunciados, mas sem pedido de prisão, a ex-superintendente Regional do Inea, Márcia Simões Mattos, o ex-vice-prefeito Sergio Lopes Caravalho, que também era secretário municipal de Assistência Social, entre outros.



O grupo criminoso, formado por integrantes da prefeitura, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do próprio parque, promovia loteamentos ilegais em áreas não edificáveis, obtendo vantagem indevida com o parcelamento, venda e exploração do solo. Também faziam parte PMs e bombeiros militares, cujo porte de arma impunha medo nos fiscais e na população local.



Eles foram denunciados por diferentes crimes, como organização criminosa, ocupação e uso irregular do solo urbano, resistência qualificada, prevaricação e falsidade ideológica, entre outros.