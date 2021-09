Moradores do Lins se assustam com tiroteio - Reprodução

Publicado 10/09/2021 10:58 | Atualizado 10/09/2021 14:05

Rio - Um tiroteio assusta moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (10). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram policiais do Comando de Operações Especiais (COE) atuando na região, mas a polícia ainda não confirmou se há operação no local.

Testemunhas relatam que o confronto começou por volta das 10h20, com a chegada de uma equipe policial.

A Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que "equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuando em apoio ao 3ºBPM (Méier) na intensificação do patrulhamento nas localidades Camarista Méier e Boca do Mato foram atacados a tiros por um grupo de homens armados na região do Lins, nas imediações do Hospital Naval Marcílio Dias. Após breve confronto os criminosos fugiram e o terreno foi estabilizado. Em buscas feitas no local, uma pistola foi apreendida. Até o momento, não há registro de prisões ou feridos".

Tiroteio assusta moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte.#ODia pic.twitter.com/gt7KybGtXe — Jornal O Dia (@jornalodia) September 10, 2021

em atualização...