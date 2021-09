Governo assina protocolo de intenção para ceder áreas no Comperj, em Itaboraí, para Petrobras - Divulgação

Governo assina protocolo de intenção para ceder áreas no Comperj, em Itaboraí, para PetrobrasDivulgação

Publicado 10/09/2021 17:02

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou, nesta sexta-feira (10), um protocolo de intenções com a Petrobras para a cessão de estruturas de polo no Comperj, em Itaboraí. De acordo com o governo, o lote faz parte do antigo Polo GasLub, que equivale a 4.167 campos de futebol, teria por finalidade explorar o potencial da infraestrutura do local para atrair grandes indústrias e viabilizar a retomada econômica no setor de Óleo e Gás.



"Estamos trabalhando alinhados à realidade da nova lei do gás, com arcabouço regulatório moderno e com a demonstração clara de que um ambiente de negócios dinâmico é a prioridade. A nossa missão é estimular a vocação natural de polos industriais como o GasLub. Precisamos explorar ao máximo a nossa riqueza natural, gerando emprego e renda para a população", explicou o governador Cláudio Castro.



O polo é o maior produtor nacional de gás natural, com 63% da participação diária (mais de 88 milhões de metros cúbicos). Pelo espaço, o estado deve receber investimentos que giram em torno de R$ 15 bilhões e gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

A expectativa é que o GasLub – que contará com o gasoduto de escoamento do pré-sal Rota 3 e a Unidade de Processamento de Gás Natural - inicie sua operação no primeiro trimestre de 2022. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, afirmou que a assinatura do protocolo de intenções é decisivo para chegada de grandes investimentos na região.

"O estado estará presente nessa revitalização entregando a sua parte, que é infraestrutura, com melhorias das estradas e certeza do escoamento da produção, agilidade na questão da legislação, incentivos e benefícios. O GasLub vai transformar Itaboraí em um importante polo de negócios, em um condomínio industrial de vários setores", destacou o secretário.

Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, espera que o protocolo permita que sejam realizadas diversas etapas que antecedem o início da produção.



"Será possível fazer avaliação de licenciamentos ambientais, solicitar autorizações do Corpo de Bombeiros e iniciar a instalação de água, esgoto e energia, por exemplo. Por meio de ações como a de hoje, a Petrobras segue comprometida com o reforço de parcerias construtivas com os municípios, com o Estado do Rio de Janeiro e a indústria local", afirmou.