Policiais apreenderam fuzil calibre 5.56 e drogas com dupla presa no Complexo do Salgueiro - Divulgação

Policiais apreenderam fuzil calibre 5.56 e drogas com dupla presa no Complexo do SalgueiroDivulgação

Publicado 10/09/2021 16:27

Rio - PMs do 7º BPM (São Gonçalo) perseguiram e prenderam dois homens no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira. Segundo o registro de ocorrência, os suspeitos tentaram atacar os policiais durante fuga. Com eles, foram apreendidos um fuzil e quantidade grande de drogas.

De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento próximo a viaduto na Avenida Central, quando avistaram motocicleta com os dois suspeitos. Os policiais iniciaram a perseguição após a dupla não obedecer a ordem de parada.

Na fuga, segundo a PM, a viatura teria sido atacada a tiros pelos criminosos, dando início a um confronto. Quando o tiroteio encerrou, os policiais conseguiram prender os criminosos na Av. Flávio Monteiro de Barros. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Com a dupla, foi apreendido um fuzil calibre 5.56 e uma grande quantidade de drogas.