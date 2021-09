Motorista de aplicativo é preso após ficar com celular e 950 reais de passageiro - Divulgação / Guarda Municipal

Motorista de aplicativo é preso após ficar com celular e 950 reais de passageiro Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 15/09/2021 10:30

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) prenderam, na noite de terça-feira (14), um motorista de aplicativo, suspeito de ter ficado com um celular e R$ 950 esquecidos por um passageiro após desembarcar do veículo. O homem, de 35 anos, foi preso na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Segundo a GM, os agentes estavam em patrulhamento na Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, quando foram acionados pela própria vítima. O homem, que é um professor, e sua filha, pediram auxílio para localizar o carro de aplicativo. Ele contou que esqueceu o celular, que estava com o dinheiro escondido dentro da capa do aparelho. Após tentar contato com o motorista, e ele não atender as ligações, o homem acionou os guardas.

A filha da vítima ainda contou ainda que estava acompanhando o deslocamento do carro de aplicativo através de outro equipamento em tempo real. Os agentes conseguiram parar o motorista do aplicativo na Praia de Botafogo. No momento da abordagem, o homem jogou o celular parar fora do veículo para se livrar do flagrante. Ainda de acordo com o registro na delegacia, o suspeito ainda ofendeu a vítima com xingamentos homofóbicos.

Após a prisão, o homem foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado como furto e injúria por preconceito.