O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) - Divulgação

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves)Divulgação

Publicado 28/09/2021 10:53

Rio - Um policial militar foi assaltado, na tarde de segunda-feira (27), na Rua Oliveira Botelho, em Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o agente tentou fugir do assalto e houve uma troca de tiros. O caso aconteceu próximo a uma delegacia da Polícia Civil.

Os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o local. Não houve prisões e suspeitos conseguiram fugir, levando dinheiro. O valor levado não foi informado.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).