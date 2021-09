Na ação Caminhos do Cobre II, policiais civis da DRF apreenderam milhares de fios de cobre em ferros-velhos - Fábio Costa

Publicado 29/09/2021 08:00

Rio - A Câmara de Vereadores do Rio aprovou em primeira discussão, na terça-feira (28), o projeto de lei que determina a instalação de câmeras nos ferros-velhos da cidade, a fim de inibir a compra e venda de materiais frutos de roubo e furtado, como fios e cabos da rede elétrica e dos trens. O projeto voltará à pauta para segunda votação.

O projeto prevê que, em casos de suspeita ou denúncia de compra e venda de produtos furtados, a prefeitura poderá providenciar o envio das imagens à autoridade policial. Essas imagens devem ficar armazenadas por três meses. A proposta teve cinco emendas.

"Embora o roubo e furto de cabos e peças seja uma questão criminal, de competência de outras esferas, o município pode agir na outra ponta, coibindo a revenda e a receptação desses materiais, ajudando a fechar o cerco contra essa prática que prejudica milhares de cariocas todos os dias", afirmou o vereador Carlo Caiado (DEM), presidente da Câmara e um dos autores do projeto de lei, ao lado do vereador Vitor Hugo (MDB).

No início do mês, o governo do estado determinou mudanças na comercialização de ferros-velhos. Os donos, agora, devem emitir nota fiscal a cada negociação, e manter uma lista de vendedores a fim de monitoramento.

Operações em ferros-velhos têm sido uma das principais ações da força-tarefa das polícias Militar e Civil, e da Supervia, para coibir os furtos na linha férrea - já foram quase 400 ocorrências somente este ano. Na última quinta-feira (23), uma ação realizada pela Polícia Militar em conjunto com equipes da Prefeitura, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública (SEOP), Cedae e Light apreendeu cerca de 1,2 tonelada de fios em ferros-velhos na região central do Rio.

A força-tarefa aprendeu ainda cerca de 180 kg de cobre e uma caixa contendo mais de 600 cápsulas deflagradas de diferentes calibres em um estabelecimento localizado na Rua Leandro Martins. Dois homens foram conduzidos para a delegacia após serem flagrados com materiais suspeitos de terem sido furtados. O material foi levado para a 4ª DP (Centro).