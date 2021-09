Clayton Valim foi morto a tiros em Resende - Reprodução/ Facebook

Clayton Valim foi morto a tiros em Resende

Publicado 29/09/2021 11:27 | Atualizado 29/09/2021 12:06

Rio - Um policial militar foi morto a tiros na noite de terça-feira (28) quando estava dentro do carro com a família no Bairro da Liberdade, em Resende, no Sul Fluminense. O cabo Clayton de Oliveira foi socorrido a um Hospital de Emergência da região, mas não resistiu.

A Polícia Militar informa que equipes do 37° BPM (Resende) foram acionadas para checar a entrada de pessoas feridas por disparos de arma de fogo no Hospital de Emergência da região.

Chegando ao local, os policiais constataram uma mulher ferida, sem gravidade, e um homem, que não resistiu aos ferimentos. A vítima fatal era um policial militar. Ambos estavam em um automóvel com mais duas pessoas e uma criança, no Bairro da Liberdade, quando sofreram o ataque.



O Comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com os oficiais e praças da unidade, divulgaram nota em que se solidarizam com os familiares do cabo. "O CB PM Valim era lotado nesta unidade onde cumpriu suas obrigações enquanto esteve junto da tropa, deixamos aqui nossas considerações aos famíliares em especial o SGT RF Valim, seu pai, este que doou por tantos anos seus serviços a esta unidade", escreveu o batalhão.

A 89ª DP foi acionada para investigar o fato. Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar.

Clayton estava com a mulher, o filho de oito anos e com a cunhada retornando de uma confraternização familiar para casa, quando sofreu o ataque. A cunhada sofreu ferimentos leves.