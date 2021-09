O objetivo da ação, que vai até dezembro, é estimular que as pessoas se imunizem e, assim, contribuir para a aceleração do processo de vacinação - Divulgação

Rio - O MetrôRio, a partir dessa quarta-feira, irá apoiar a campanha de vacinação contra a Covid-19 e garantir o transporte para os vacinados. No dia da segunda dose, a volta para a casa de metrô será por conta da concessionária. Batizada de 'Movimento Estação Vacina', a iniciativa da empresa é inédita no sistema de transporte público do Rio.

Para ser liberado na catraca de qualquer uma das 41 estações ou nos ônibus do Metrô na Superfície (MNS), o passageiro deve apresentar a carteira com comprovante de aplicação da segunda dose e um documento de identidade com foto e o CPF. A gratuidade é válida apenas para o dia da aplicação da segunda dose.

O objetivo da ação, que vai até dezembro, é estimular que as pessoas se imunizem e, assim, contribuir para a aceleração do processo de vacinação.

“Queremos incentivar a população e fazer com que mais pessoas busquem a segunda dose da vacina. Mais do que liberar uma passagem, queremos reforçar que o caminho para retomarmos a vida juntos é proteger a saúde coletiva”, afirma o presidente do MetrôRio, Guilherme Ramalho.