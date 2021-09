Foto da vítima, Felipe Souza Moreira, de 24 anos. - Divulgação

Publicado 30/09/2021 10:26 | Atualizado 30/09/2021 11:27

Rio - O torcedor do Fluminense, Francisco Felipe do Nascimento Rocha, também conhecido como He-Man, foi condenado nesta quarta-feira a 51 anos de prisão pela morte do torcedor do Vasco, Felipe Souza Moreira, de 24 anos. A sentença foi obtida pelo Ministério Publico do Rio (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.

O torcedor, apontado como líder da torcida organizada 'Young Flu' na época, foi condenado por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

O crime aconteceu em uma estação de trem em Mesquita, na Baixada Fluminense, em 2015, horas antes de uma partida entre os dois times. Durante o Tribunal do Júri, a promotoria narrou a dinâmica dos acontecimentos naquela tarde, relatando que as vítimas aguardavam o trem para ir ao estádio onde aconteceria o jogo quando foram surpreendidas e encurraladas por vários torcedores do Fluminense.

Na ocasião, além da morte de Felipe, vários outros torcedores do Vasco ficaram feridos. As testemunhas do caso também apontaram que Francisco estava armado com pedaço de pau, e com isso, desferia golpes contra várias das vítimas.

De acordo com o promotor de Justiça Sandro Fernandes Machado, a dura condenação deve servir de exemplo para banir a violência praticada por esses grupos, que acaba afastando dos estádios de futebol os verdadeiros torcedores.