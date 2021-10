Estado do Rio tem quinta semana consecutiva de risco moderado para covid-19 - Divulgação

Publicado 22/10/2021 10:10 | Atualizado 22/10/2021 19:17

Rio - A Prefeitura do Rio informou, através do 42ª Boletim Epidemiológico, que a cidade está com risco moderado para a covid-19 pela quinta semana consecutiva. De acordo com o documento, todas as 33 regiões administrativas seguem na cor amarela, a menor na avaliação de risco, que considera os números de internações e óbitos. O indicador é o menos grave dos outros três - alto (laranja) e muito alto (vermelho).

Os casos notificados de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave na capital mantêm a tendência de queda. A fila por leitos para o tratamento da covid-19 também segue zerada. O número de novas internações em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) vem caindo há quatro semanas, e o de óbitos, há cinco, com exceção de um breve momento de estabilidade entre as semanas epidemiológicas 37 (12 a 18 de setembro) e 38 (19 a 25 de setembro).

Menor número de casos da covid

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou, na noite desta quinta-feira, em seu perfil oficial no Twitter, que o município do Rio registrou o menor número de casos da covid-19 desde o início da pandemia, em 2020 . Além disso, ele ressaltou que de 100 testes realizados hoje, apenas quatro foram positivos para a doença.

Soranz enfatizou que a queda é resultado da vacinação. "Já podemos dizer que neste momento temos a covid-19 controlada na cidade do Rio, devido a alta adesão dos cariocas à vacina".

Segundo um gráfico divulgado pelo secretário, do Painel Covid-19 do Rio, a média móvel dos últimos sete dias foi de 53 casos.