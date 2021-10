BRT - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/10/2021 09:51

Rio - A estação Minha Praia, na Avenida Salvador Allende, do Corredor Transolímpico, situada entre as estações Asa Branca e Morro do Outeiro, em Curicica, será reaberta pela Prefeitura do Rio, nesta sexta-feira (29). Esta, segundo o município, é a 33ª estação entregue aos cariocas desde o início da Intervenção, em março deste ano e a 10ª em Jacarepaguá, Zona Oeste. Os ônibus começam a parar na estação depois das 11h.



A estação estava fechada há mais de um ano por atos de vandalismo. O local passou por reformas que tiveram como o objetivo diminuir ações como depredação e calote, com substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas, o que permite uma maior ventilação, fiação embutida e mecanismos das portas blindados.

Desde janeiro, foram recuperadas e reabertas nove estações em Jacarepaguá: Pinto Teles, Tanque, André Rocha , Aracy Cabral, Praça do Bandolim, Santa Efigênia, Outeiro Santo, Recanto das Palmeiras e Merck.