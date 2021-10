Na foto, a pedagoga Rogéria Peixinho, de 52 anos, viaja para Arraial do Cabo na Rodoviária Novo Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 29/10/2021 11:37

Rio - Às vésperas do feriadão do Dia dos Finados, cariocas viajam nesta sexta-feira para aproveitar o recesso sem deixar de lado o uso das máscara, apesar da flexibilização da Secretaria Municipal de Saúde. Na Rodoviária do Novo Rio, o fluxo de passageiros esperados é grande e deverá movimentar quase 151 mil pessoas, entre embarques e desembarques durante o feriado prolongado.

Em todo o feriado, as 41 viações que operam as linhas intermunicipais e interestaduais disponibilizaram 5.110 ônibus, dos quais 1.320 são extras. Segundo as estatísticas da concessionária que administra o local, a maior saída da cidade do Rio ocorrerá nesta sexta-feira, com 17.800 passageiros embarcando principalmente para as regiões turísticas do estado, além das cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

Esse é o caso da pedagoga Rogéria Peixinho, de 52 anos, que viajou a trabalho para Arraial do Cabo na manhã desta sexta-feira. "É a minha primeira viagem pós-pandemia. Estou um pouco tensa, e vou manter o uso da máscara. Espero que as pessoas tenham consciência e andem com a máscara durante toda a viagem. Ainda acho que é cedo para circularmos sem a proteção", afirmou a Rogéria.

A cuidadora de idosos, Marli Silveira, de 60 anos, também afirmou que não pretende abrir mão do item de segurança durante sua viagem para Itaocara. Ela teme que haja aumento no número de contaminações, já que parte da população ainda n]ao está totalmente vacinada. "A gente ainda continua apreensivo, eu acho esse negócio de liberação de máscara muito complicado, porque não está todo mundo vacinado", contou.

De acordo com o grupo CCR, somente na Via Lagos (RJ-124), é esperado que 175 mil veículos passem pela rodovia em direção a Região dos Lagos, entre sábado e a próxima quarta-feira. Os dias de maior fluxo na via serão sexta-feira e sábado, quando são esperados 33 mil e 35 mil veículos por dia, respectivamente.

A concessionária Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói também já se programa para o feriado e espera receber cerca de 974 mil veículos até quarta-feira (03/11) nos dois sentidos da via. Em direção a Niterói e Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo nesta sexta e sábado, quando cerca de 158 mil veículos cruzarão a via, de acordo coma empresa. No sentido Rio, o maior movimento no retorno do feriadão será na terça e quarta-feira, com cerca de 140 mil veículos em direção à capital fluminense.

Operação da PRF nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (29) a Operação Finados 2021. Durante todo o feriado prolongado, a instituição reforçará o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. O intuito é garantir aos usuários das rodovias federais fluminenses mais segurança, conforto e fluidez do trânsito.



Será dada atenção especial as ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. As BRs 101 (sentido Região dos Lagos e sentido Paraty), 040 (Washington Luiz) e 116 (Presidente Dutra) terão atenção especial.