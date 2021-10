Vídeo mostra PMs xingando motociclista em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio - Reprodução

Publicado 29/10/2021 12:14 | Atualizado 29/10/2021 13:22

Rio - A Secretaria Estadual da PM informou que afastou das ruas os dois policiais militares que aparecem em um vídeo xingando um motociclista que trabalha com entregas em uma loja de autopeças. O registro foi feito nesta quinta-feira (28) na Rodovia RJ-106, na altura do bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), onde os agentes são lotados, instaurou uma 'averiguação interna' para investigar o fato.

Ainda no vídeo, é possível perceber que um dos policiais fica alterado depois que a dupla é questionada pelo motociclista. "Falando com ele? Falando com ele é o c..., vai tomar no seu c.! É assim que você quer ser tratado, como vagabundo", grita o policial.

De acordo com a Polícia Militar, os dois policiais irão trabalhar de forma administrativa enquanto o caso estiver sob investigação.

Em nota, a PM disse que "os policiais alegaram que estavam em patrulhamento e avistaram um homem em atitude suspeita. Após realizarem a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém o homem foi autuado devido à adulteração da placa da motocicleta em que ele pilotava".

Ainda assustado, o motociclista, que pediu para não ser identificado, disse que retornava para o local de trabalho quando foi abordado pelos PMs. Ele alega que ao questionar algumas perguntas feitas pelos militares acabou sendo xingado por um dos policiais.

"Teve um momento em que o policial perguntou se eu estava escondendo maconha, porque ele disse que estava sentindo cheiro. Eu disse a ele que não, pois nem fumar cigarro eu fumo. Eu expliquei que ele poderia procurar à vontade, que nada iria encontrar. O policial disse que eu era marrento e que não gostou da minha resposta. Depois ele questionou porque minha placa estava suja. Eu expliquei que era sujeira da corrente, mas mesmo assim ele disse que ia aplicar a multa", disse o rapaz.