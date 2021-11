Fuzil apreendido em ação da PM contra roubo - Divulgação

Publicado 09/11/2021 09:00 | Atualizado 09/11/2021 11:16

Rio - Um suspeito foi encontrado ferido após uma troca de tiros com policiais do 41ºBPM (Irajá), na Pavuna, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (09). Segundo a PM, equipes que atuam na região foram atacadas a tiros e houve confronto. Um fuzil, um carregador e munições foram apreendidos.

Os agentes dos batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) fazem operação nos bairros próximos ao Complexo da Pedreira, como Acari e Pavuna, onde o suspeito foi baleado.

Em Acari, os policiais apreenderam seis tabletes, três pés e cinco brotos de maconha após receberem uma denúncia sobre um laboratório de manipulação de materiais entorpecentes.

Segundo a PM, a ação tem como objetivo combater roubos de rua, de veículos e de cargas. A Polícia Militar informou que as equipes fazem buscas por criminosos a partir de dados levantados pelo Setor de Inteligência.