Policial foi abordado por bandidos na saída de motel na Avenida Brasil, na Zona Oeste do Rio - Reprodução Google

Policial foi abordado por bandidos na saída de motel na Avenida Brasil, na Zona Oeste do RioReprodução Google

Publicado 09/11/2021 10:21 | Atualizado 09/11/2021 11:35

Rio - Um soldado da Polícia Militar matou um bandido ao reagir a tiros a uma tentativa de assalto em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira (9), na saída de um motel na Avenida Brasil.

fotogaleria

Em nota, a Secretaria Estadual da PM disse que uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para a região para verificar uma ocorrência de tiros nas proximidades da comunidade do Batan, no mesmo bairro. No local, constataram que uma das vítimas assaltadas era um policial.

Aos colegas de farda, o agente público contou que estava saindo do estabelecimento e foi rendido por dois bandidos que estavam escondidos atrás de uma lixeira. Ao perceber que eles estavam armados, o policial reagiu e conseguiu balear um dos assaltantes. O criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele foi apreendido uma pistola calibre 9 milímetros com a numeração raspada.

De acordo com a PM, o policial, lotado no 40º BPM (Campo Grande), saiu ileso da ocorrência. O segundo suspeito conseguiu fugir e entrou na comunidade do Batan.

A Delegacia de Homicídios da Capital vai investigar o caso.