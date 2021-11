Victor Hugo dos Santos Goulart, o VT, é apontado como um dos gerentes gerais do Castelar - Reproduçao

Publicado 09/11/2021 13:34

Rio - Suspeito de participar do desaparecimento e morte dos três meninos de Belford Roxo, Victor Hugo dos Santos Goulart, conhecido como Vitinho ou VT, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na manhã desta terça-feira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O traficante foi encontrado em uma casa em Unamar e não resistiu a prisão. Os agentes irão ouvi-lo para tentar buscar mais informações que ajudem a esclarecer as circunstâncias das mortes de Lucas Matheus, Alexandre e Fernando.

Investigações da especializada indicaram que VT era um dos gerentes gerais do tráfico da comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Ele dividia o cargo com Willer Castro da Silva, o Estala, condenado a morte, em setembro, no tribunal organizado pelo Comando Vermelho (CV) para apurar a morte dos meninos.

Segundo a DHBF, os gerentes gerais atuavam sob as ordens dos donos das atividades criminosas da região, Wilton Carlos Rebelo Quintanilha, o Abelha, e Edgard Alves de Andrade, o Doca. Entretanto, ao pedirem autorização da facção para punir quem poderia estar furtando passarinhos na comunidade, eles não informaram que os suspeitos se tratavam de crianças menores de 12 anos.

Para escapar do tribunal do tráfico, VT fugiu do Castelar e estava se escondendo na Região dos Lagos. Contra ele foram cumpridos dois mandados de prisão.

Ele é acusado de ser um dos responsáveis pela tortura de um homem que foi apontado injustamente pelo tráfico como responsável pelo desaparecimento das crianças, no dia 12 de janeiro. O criminoso também foi acusado de tráfico de drogas em uma investigação da Polinter, de 2019, sobre o Castelar.