Calçada da Fama: 16 estrelasReprodução Sociedade Amigos de Copacabana

Publicado 09/11/2021 13:26 | Atualizado 09/11/2021 19:08

Rio - Lugar de homenagens para personalidades da cultura no Rio, como João Roberto Kelly, autor das marchinhas mais tocadas nos carnavais cariocas, e da falecida atriz Dercy Gonçalves, a Calçada da Fama da Praça do Lido, em Copacabana, na Zona Sul, acaba de virar patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio. O título foi dado nesta terça-feira após o governador do estado, Cláudio Castro, sancionar lei que determinava o ato.

De acordo com a lei, o objetivo do tombamento é valorizar a história, preservar o patrimônio e atender a uma demanda antiga dos moradores da região, que pediam pela melhor conservação do espaço. Publicada em Diário Oficial, a lei também permite a realização de parceria público-privada para a conservação e revitalização da Calçada da Fama, inclusive com divulgação da logomarca do patrocinador

A Calçada da Fama na praça do Lido foi criada em 2003, por iniciativa dos próprios moradores, e faz referência direta à calçada da fama de Hollywood. À época, a decisão recebeu apoio da Prefeitura do Rio. Ao todo, 16 personalidades estão imortalizados com estrelas fixadas no piso da praça.

Para João Roberto Kelly, um dos imortalizados na calçada, o tombamento reforça a homenagem feita em 2003 ao garantir a conservação das placas e da Praça do Lido. "Como um apaixonado por Copacabana, me sinto lisonjeado. Tombar a calçada é tornar ela uma coisa eterna", comentou o músico e compositor.

"Copacabana sempre foi um lugar efervescente culturalmente falando, então estar homenageado nesse bairro é algo incrível. Mas esse monumento carecia de cuidados maiores, já que a praça tinha problemas de conservação. Espero que isso melhore. O Lido estava esquecido", comentou João, que também parabenizou os autores da lei: "Eles estão revitalizando um ponto básico da cultura local", finalizou.

Além de João Roberto Kelly e de Dercy Gonlçaves, são lembrados Braguinha, Romy Medeiros da Fonseca, Emilinha Borba, Rose Marie Muraro, Clovis Bornay, Elke Maravilha, Antonio Olinto, Dóris Monteiro, Walter Alfaiate, Ellen de Lima, Ivotici Knoff, Marly Mazeredo, Heloneida Studart e Mario Pautasso.



A lei é de autoria dos deputados Anderson Moraes (PSL), Martha Rocha (PDT), Bebeto (Podemos), Eliomar Coelho (Psol) e outros.