Dona Maria José dos Santos Silva morreu atropelada na comunidade do Chapadão - Reprodução

Publicado 09/11/2021 15:46 | Atualizado 09/11/2021 18:21

Rio - Uma mulher identificada como Maria José dos Santos Silva, de 58 anos, morreu após ser atropelada e arrastada por uma viatura da Polícia Militar na comunidade do Chapadão, em Anchieta, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. De acordo com testemunhas, Dona Zezé, como era conhecida na região, foi atingida por uma viatura do 20º BPM (Mesquita) que andava em alta velocidade.



Em nota, a PM confirmou o envolvimento do carro da corporação no acidente. "Policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) estavam em patrulhamento pelo bairro Paiol de Pólvora, em Nilópolis, quando foram atacados por indivíduos armados efetuando disparos de arma de fogo nas proximidades da divisa entre o município da Baixada Fluminense e o bairro de Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro, ocorrendo reação. Após cessarem os disparos, dois indivíduos foram detidos e um revólver foi apreendido. Também segundo os policiais militares, durante a ocorrência, houve um acidente de trânsito envolvendo a viatura e uma pessoa ficou ferida, sendo socorrida ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek".



Em um vídeo gravado por moradores, é possível ver a mulher caída no chão, envolta de bastante sangue, e policiais ao redor dela. Nas imagens, moradores chegam a pedir para que os PMs não movessem a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros, no entanto, eles a teriam retirado do chão, colocado na viatura e a levado para ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, em Nilópolis. A PM ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

O hospital informou que a vítima Maria dos Santos Silva foi socorrida para a unidade, mas já chegou em óbito. O corpo está sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O batalhão disse que está prestando apoio aos familiares da vítima.



Em um outro vídeo, também disponibilizado por moradores, uma mulher mostra a distancia que o corpo de Maria José foi arremessado com o impacto do atropelamento. Ela relata ainda que os policiais costumam percorrer a comunidade sempre em alta velocidade.

A ocorrência foi encaminhada para a 57ª DP (Nilópolis).

Mulher é arrastada por carro na comunidade do Chapadão Reprodução/Redes Sociais

