Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do SalgueiroMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 22/11/2021 15:58 | Atualizado 22/11/2021 16:20

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) identificaram sete dos oito homens encontrados mortos numa área de mata da localidade da Palmeira, no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo.



Os corpos foram encontrados por moradores da comunidade, um dia depois de uma operação de PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os militares atuavam no Complexo do Salgueiro desde sábado, quando o sargento Leandro da Silva, de 38 anos, lotado no 7º BPM (São Gonçalo) morreu durante confronto com traficantes. Segundo a corporação, a operação ocorreu após a informação de que um dos envolvidos na morte do agente estava no interior da comunidade, baleado.

De acordo com os investigadores, algumas das vítimas possuíam anotações criminais e vestiam roupas camufladas. Os corpos foram retirados do mangue, por moradores da comunidade.



Enquanto aguardavam a perícia da especializada, os populares falaram que os corpos apresentavam sinais de tortura e suspeitavam que as vítimas sofreram cortes com faca.