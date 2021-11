Publicado 23/11/2021 01:00

Enquanto no Brasil pouca gente aceita discutir com seriedade a legalização do uso recreativo, em alguns lugares do Canadá já é possível até receber a maconha com a ajuda do Uber. Os países que legalizaram e regulamentaram o consumo da cannabis estão arrecadando bilhões em impostos.

Com a pandemia perdendo força, o Rio deveria criar a Semana da Saúde. Ela consistiria num mutirão destinado a acabar com as filas por cirurgias de baixa complexidade, atendimentos de rotina e exames. A ação seria uma luz sobre os que hoje não têm uma expectativa real de atendimento.