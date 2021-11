A distribuição será realizada pelos voluntários, que percorrerão dezenove localidades dentro das comunidades - Voz das Comunidades

Publicado 23/11/2021 11:42 | Atualizado 24/11/2021 12:25

Rio - Os Complexos do Alemão e da Penha terão uma distribuição de livros gratuitos neste sábado (27), às 10h. A ação é parte do projeto “Invasão dos Livros”, criado por Rene Silva, que busca levar cultura para as comunidades. Cerca de 90 voluntários irão invadir becos e vielas distribuindo as obras.

fotogaleria



Nesta edição, a meta do projeto é distribuir cerca de 10 mil livros gratuitos aos moradores das comunidades localizadas no Complexo do Alemão e Penha, que vem de parceiros que contribuem com projetos de incentivo à leitura.



A iniciativa visa transformar a realidade de várias favelas por meio da cultura e educação e reafirmar a necessidade de criar espaços culturais onde a população local tenha acesso e possa utilizar.



A doação de livros é voluntária e conta com a colaboração do ator e humorista Fábio Porchat, que arrecadou 2.800 exemplares da Cia das Letras (2.000) e da editora Melhoramentos (800), Emicida (1.000), Sextante (200) e Record (1.500). No entanto, qualquer pessoa pode colaborar, basta entrar em contato através do telefone, Picpay, QR Code ou redes sociais da campanha.



“Espero que a gente consiga atingir a meta de 10 mil livros para conseguirmos assim fazer uma belíssima ação para crianças e adolescentes dos Complexos Alemão e Penha”, explicou Rene Silva, fundador do 'Voz das Comunidades' e criador da iniciativa.