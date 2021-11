Comprimidos eram comprados na comunidade do Pavão-Pavãozinho por R$50 cada - Reprodução

Publicado 24/11/2021 13:37 | Atualizado 24/11/2021 14:25

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (24), no momento em que entregava drogas que vendia por delivery a um turista, em um hotel na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Italo Antônio Vitória negociava a venda dos entorpecentes através de aplicativos de namoro. Ele estava com dez comprimidos de ecstasy, custando R$ 100 cada, quando foi detido por agentes da 13ª DP (Ipanema).

De acordo com a Polícia Civil, Italo relatou em depoimento que trabalhava em uma pizzaria e, depois de ficar desempregado, passou a anunciar a venda de drogas em aplicativos de relacionamento e por WhatsApp. Os comprimidos eram comprados na comunidade do Pavão-Pavãozinho, também na Zona Sul, por R$ 50 cada. Italo foi encaminhado para audiência de custódia.

"A Polícia Civil tem percebido que o tráfico de drogas tem aumentado por meio de aplicativos de relacionamento, uma vez que dificulta a atuação da polícia e traz ao criminoso uma sensação de que não será descoberto. É importante ressaltar que a polícia vem atuando para reprimir qualquer tipo de tráfico de entorpecente, inclusive por meio de "delivery". A comercialização de drogas por meio de aplicativo de relacionamento é tendência internacional, que aumentou durante a pandemia", destacou o delegado titular da 13ª DP, Felipe Santoro.