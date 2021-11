O apartamento mais caro fica no Leblon, Zona Sul do Rio, e aceita lance mínimo de R$ 3.113.711,70 - Divulgação

Publicado 24/11/2021 14:42

Rio - A Justiça Federal do Rio de Janeiro leiloa 14 imóveis avaliados em até R$ 3 milhões nos bairros do Jardim Oceânico, Leblon, Botafogo, Vila Isabel, Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Os apartamentos e terrenos pertenciam a Mário e Rafael Libman, pai e filho acusados de operar um esquema de lavagem de dinheiro chefiada por Dario Messer. Todos eles foram alvo da Operação Lava Jato no Rio.



Na primeira praça do leilão, feito pela leiloeira Sandra Sevidanes 100% online, serão aceitos lances até 13h de 4 de dezembro. Se nenhum proposta vencer, será aberta uma segunda etapa em que serão aceitos ofertas menores, no mesmo dia, a partir das 13h20, até 13h10 de 7 de dezembro. Para conferir os imóveis, basta clicar aqui.

Entre os imóveis leiloados, o apartamento mais caro a lista fica endereçado no Leblon, Zona Sul do Rio, e aceita lance mínimo de R$ 3.113.711,70. Na Tijuca, Zona Norte do Rio, um prédio e seu terreno de 783 m² é leiloado por no mínimo R$ 2.893.567,58.