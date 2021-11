Publicado 26/11/2021 00:00

Acertada a decisão da Câmara de Vereadores ao rejeitar um projeto de lei que pretendia acabar com a proibição de venda de armas de fogo e de fogos de artifício no município do Rio. Em uma cidade onde tráfico e milícia crescem sem controle, uma projeto desse não tem explicação.

Grande ganho para o Brasil a vinda da cervejaria espanhola Estrella Galicia. Uma pena o investimento de 2 bi e a geração de centenas de empregos não virem para o Estado do Rio. Potencial temos. Vale entender o motivo de termos perdido esse jogo.